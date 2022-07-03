Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın pilotu hastalandı, Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanan Yıldırım yolda kaldı /03 Temmuz 2022 14:55

Erdoğan'ın pilotu hastalandı, Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanan Yıldırım yolda kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programının iptal edilmesinin ardından yerine AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Bursa'ya gitti. Ancak Yıldırım'ı Bursa programına götüren helikopter, pilotunun rahatsızlanması dolayısıyla Bilecik’e acil iniş yaptı. Muhalefet ise Cumhurbaşkanlığı helikopterinin kullanılmasına tepkili.

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AKP'li Cumhurbaşkanının Bursa programının iptal edilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, yeni bir skandal ortaya çıktı. Erdoğan'ın yerine Bursa'ya giden Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullandığı ortaya çıktı. 

Ancak Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarında rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığında bir süre bekletilen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.

Yıldırım’ın, program için Cumhurbaşkanlığına ait helikopteri kullanmasına CHP'li vekiller sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak paylaşımında, “Devleti, parti ve şahsi malı gibi kullanan, yetim hakkı yiyenlerin günahı vebali büyük! Pilot rahatsızlanıp Bilecik'e inmese, AK Parti Genel Başkan Vekilinin Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Bursa'ya gittiğini millet bilmeyecekti! Gerçekten inanıyor ve utanıyorlarsa bu da ilahi adalet!” ifadelerine yer verdi.

“DEVLET HİÇ BU KADAR AYAĞA DÜŞMEMİŞTİ”
Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı mı oldu da Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile geziyor? Vatandaşların tamamının parasıyla AKP mitingi yapıyorlar, yetmiyor Cumhurbaşkanlığı makamını partilerinin propagandasına alet ediyorlar. Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti” paylaşımında bulundu.
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