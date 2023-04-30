Erdoğan'ın Rize mitingi öncesi CHP'nin afişleri söküldü

"POLİS ‘KAZA VAR’ DİYE YOL KESİYOR AKP AFİŞLERİ ASILIYOR”





“AKP DEVLET GÜCÜNÜ KULLANIYOR”





AKP'NİN KARAVANI 12 AY BOYUNCA...





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs 2023 tarihinde partisinin organize ettiği mitinge katılmak için memleketi Rize’ye gelecek. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Rize merkezde CHP’nin astığı tüm afişlerin söküldüğünü yerine AKP’nin afişlerinin asıldığını belirten CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu ve CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler duruma tepki gösterdi.Topaloğlu, AKP’nin afişlerinin asıldığı sırada trafik polisinin Rize-Gürcistan karayolunu da trafiğe kapattığını ifade etti.CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu konuyla ilgili şunları söyledi:“Seçim süreci içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda pankartlarımızı astık, pankartlarımız asmış olduğumuz yerlerden kaldırılarak AKP’nin pankartları asıldı. Polis ekipleri tarafından yollar kesilerek, 'kaza var' diye tabelalar konularak anayolu kesip afişler asılmaktadır. Bunun siyaseten etik olmadığını düşünüyoruz. Bu konunun kısa bir süre içerisinde düzeltilmesi ve bizim pankart astığımız yerlerde afiş astığımız yerlerde afişlerimizin diğer partilerin afişlerinin korunduğu gibi bizimkilerin de korunmasını talep ediyoruz.İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rize’ye geldiği zaman da aynı vakalar vuku bulmuştu. Demek ki birileri AKP’nin dışında diğer partilerin Rize’de siyaset yapmasını istemiyor. Devletin bütün imkanlarını seferber ediyorlar, kamu kurumları, belediye, emniyet hepsinin kendilerine destek olmaları için ya baskı yapıyorlar ya da bir şekilde zorunlu bırakıyorlar diye düşünüyoruz.”CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler ise şu şekilde konuştu:“Biz aslında bunlarla bugün karşılaşmıyoruz, geçmiş seçimlerde de afişlerin ve bayrakların kopartılması gibi aynı şeyleri yaşadık. Viyadüğün üst tarafına bir afiş astık, ertesi gününde bizim afişimiz kaldırılarak AKP’nin afişleri asılmış. Siyasi etik kuralları dışında bir olaydır. AKP’nin devlet gücünü kullanarak bazı şeyleri ele geçirmesi bizi üzüyor. Ancak 14 Mayıs’tan itibaren tüm Türkiye’de barış, huzur ve saygı olacak. Bütün siyasi partilerin de aralarında saygı olacak bunu tüm Türkiye’ye benimseteceğiz. İktidar partisi devlerin imkanlarını kullanarak bazı şeyleri elde edemeyecek. Elde etmemeli zaten. Biz bunun önüne geçeceğiz. Kesinlikle pankartı kesildi, afişler indirildi demek emek hırsızlığı oluyor.Bizim arkadaşlarımız sahalarda afişleri asarken devlet yardımıyla bunların koparılması zaten kötü bir durum. Memişağa Parkı’nda AKP’nin karavanı 12 ay boyunca dururken biz arkadaşlarımızla birlikte aynı yere stant açmaya gittiğimiz zaman bizlerin başına beş, altı tane zabıta göndererek standı kaldırmak istiyorlar. Bu da iktidarın elinde bulundurduğu devlet gücünü kullanmasıdır. Bizler sakin bir ortamda, kimsenin kimseye karışmadığı, bütün siyasi partilerin birbirine saygı duyduğu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz ve o ortamda çalışmaya devam ediyoruz. Aynı hassasiyeti de iktidarda olanlardan bekliyoruz.”