Erdoğan'ın sesi ve görüntüsüyle dolandırıcılık...

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinin ve görüntüsünün de kullanılarak vatandaşları sosyal medyada hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilemiyor.



Başta Youtube ve X (eski adıyla Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait manipüle edilmiş videolar hâlâ yayınlanmaya devam ediyor.



"HERKESE 20 MİLYON LİRA VERECEĞİM" DEDİRTTİLER



Videoda vatandaşları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) yatırım yapmaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben şahsen Türkiye Petrolleri'nin yeni yatırım platformunda para kazanamayan herkese 20 milyon lira vereceğim. Artık geleceğiniz için endişelenmenize gerek yok. Finansal refahınız için sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama üretim ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan Türk enerji şirketi olan Türkiye Petrolleri, dikkatini finans ve yatırım sektörüne çevirdi. Şirket Türk vatandaşlarına, şirketin hisselerine yatırım yaparak para kazanma fırsatı sunan, eşsiz bir yatırım platformu oluşturdu. Düşük giriş eşiği sayesinde yatırım deneyimi olmadan bile para kazanmak mümkündür. Yüksek nitelikli satış elemanları sizin için tüm işleri yapacaklar. Aylık 95.000 lira kazanmaya başlamak için tek yapmanız gereken, bir başvuru bırakın. Bir danışmanın sizi aramasını bekleyin. 5270 liralık ilk yatırım işleminizi yapın." ifadelerini kullandığı görülüyor.



ERDOĞAN'IN BÖYLE BİR SÖZÜ YOK



Dijital platformlarda geçtiğimiz ay gündem olan bu video ile ilgili 4 Kasım 2023 günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak, "Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zekâ ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur" demişti.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise 11 Kasım 2023 günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "yatırım fırsatı" adı altında vatandaşı hedef alan reklamlarla ilgili olarak "Bu konuda bugüne kadar 5 bine yakın sahte hesapla ilgili savcılıklarımız nezdinde çalışmalar yürütüldü ve yürütülüyor. Mahkemeler ve savcılıklar kanalıyla konuya itirazlarımız gerçekleştirildi." demişti.



Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirerek, 50 bin aldatıcı reklamın engellendiğini söylemişti.



Ancak, bugün söz konusu reklamlar Google reklam ağı kullanılarak Youtube'da yayınlanmaya devam ediyor. Reklamların yayıncısına bakıldığında hesabın Ukrayna üzerinden açıldığı görülüyor.



HER ŞEY SAHTE, REKLAM GELİRİ ŞAHANE



Sahte hesaplarla, sahte reklamlarla sahte sitelere yönlendirme yapılmasına göz yuman Google ve Youtube bu iş üzerinden yüzbinlerce dolar gelir elde ederken, Türk vatandaşlarının dolandırılmasına aracı olan bu şirketler hakkında herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılıp yapılmadığını kamuoyu merak ediyor.