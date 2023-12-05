Samanyolu Haber /Gündem / Genelkurmay’dan 15 Temmuz’da işkence itirafı /05 Aralık 2023 20:29

Genelkurmay’dan 15 Temmuz’da işkence itirafı

15 Temmuz sonrası askerlere 'tutanak' adı altında yapılan işkenceler Genelkurmay tarafından doğrulandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Genelkurmay Başkanlığı’nın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği resmi yazıda 15 Temmuz’da yaşanan işkencelere dair üstü kapalı bir itirafta bulunulduğu ortaya çıktı.

İŞKENCECİ SUBAYLAR 15 TEMMUZ SONRASI TERFİ ETMİŞTİ

15 Temmuz’un hemen sonrasında gerek medyaya yansıyan görüntülerde, gerekse davalardaki ifadelerde birçok işkence olayının yaşandığı gün yüzüne çıkmıştı. Özellikle işkence merkezlerinin kurulmasında ve faaliyet göstermesinde etkin rol alan Zekai Aksakallı, Piyade Albay Ertuğrul Erbakan, Piyade Albay Oğuz Tozak, Piyade Albay Mustafa Köksal gibi isimlerin 15 Temmuz’un hemen sonrasında yapılan Yüksek Askeri Şura’da terfi ettirilerek ödüllendirilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

GENELKURMAY İŞKENCEYLE ALAKALI İTİRAFTA BULUNDU

Bugüne kadar mahkemelere sunulan işkenceler ile ilgili araştırma talepleri ve şikayetler dikkate alınmayarak sanıkların ifadeleri ışığında bu işkence timleri hakkında ilgili makamlardan HTS kayıtları istenmemiş, o gün mesaide yer alan kişilere bu olaylar hakkında bilgisi ve görgüsü olup olmadığı sorulmamıştı. Ancak bizzat Genelkurmay tarafından hazırlandığı ortaya çıkan bir resmi yazıda bu durumun değiştiği, yapılan işkenceler ile ilgili önemli bir itirafta bulunulduğu ortaya çıktı.
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