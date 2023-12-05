Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi uzmanı duyurdu: ÖTV’ye yüzde 25 zam gelecek /05 Aralık 2023 20:33

Vergi uzmanı duyurdu: ÖTV’ye yüzde 25 zam gelecek

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Ocak’ta Özel Tüketim Vergisi’ne en az yüzde 25 zam beklediğini belirtti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 3 Ocak 2024’te ÖTV’ye ‘en iyimser’ tahminle yüzde 25 zam beklediğini belirten Vergi uzmanı Bingöl, bir litre alkoldeki vergi tutarının en az 212 lira artacağını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına “en iyimser” tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

ALKOLDAKİ ÖTV BİN 57 LİRAYA YÜKSELECEK

Bingöl, bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarının 3 Ocak tarihinde 1057,45 TL’ye yükseleceğini de kaydetti.

Bingöl, mesajında şunları kaydetti: “Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi gelse; akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık yüzde 25 otomatik zam yapılacaktır. Bugün bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45 TL olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır.”
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