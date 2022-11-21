Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri’nin daveti üzerine katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası açılış resepsiyonunda diğer bazı liderlerin yanı sıra "asla bir araya gelmeyi kabul etmeyeceğini" beyan ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.





AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Katar'da Sisi'yle samimi şekilde tokalaştığına dair an da dün akşamdan beri başlıca gündem konusu oldu. Zira bu fotoğraf, Erdoğan'ın yıllarca "Rabia" adı verilen işaretle partisinin de sembolü haline getirdiği ve Türkiye'nin dış politikasına etkisiyle çokça eleştirilen Müslüman Kardeşler sevdasından dönüşünün de yeni bir halkası oldu.