Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde /21 Kasım 2022 17:19

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi. Bu görüşme AKP'nin daha önce ilişkileri kopardığı bölge ülkeleriyle son dönemde yapılan U dönüşlerini de gündeme getirdi.

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri’nin daveti üzerine katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası açılış resepsiyonunda diğer bazı liderlerin yanı sıra "asla bir araya gelmeyi kabul etmeyeceğini" beyan ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Katar'da Sisi'yle samimi şekilde tokalaştığına dair an da dün akşamdan beri başlıca gündem konusu oldu. Zira bu fotoğraf, Erdoğan'ın yıllarca "Rabia" adı verilen işaretle partisinin de sembolü haline getirdiği ve Türkiye'nin dış politikasına etkisiyle çokça eleştirilen Müslüman Kardeşler sevdasından dönüşünün de yeni bir halkası oldu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:19