Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu /01 Aralık 2021 11:42

Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Saadet Partisi'nden umduğunu bulamayan iktidarının yeni hamlesini yazdı. İktidarın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la temasta olduğunu belirten Balbay, ittifak daveti yapılan partiden "Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" yanıtı geldiğini dile getirdi.

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Balbay, iktidarın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katma çabalarından eli boş dönmesinin ardından giriştiği yeni hamleyi yazdı.

Mustafa Balbay, "Yeniden Refah da Cumhur’a mesafeli!" başlıklı bugünkü yazısında "10 Kasım’daki 2.5 saatlik Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi Saray’ın son umutlarını da kırmıştı" dedi.

Balbay, "Görünen o ki, Saray şu düşünceyi öne çıkardı: Saadet olmuyorsa Necmettin Erbakan’ın oğlunun 2018’de kurduğu Yeniden Refah Partisi neden olmasın? En azından Erbakan’ın soyadı bizimle deriz!" yorumunda bulunduğu yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda Fatih Erbakan’la da diyaloğun olduğu biliniyor.

Babasının maddi mirasını kız kardeşleriyle eşit paylaşmadığı iddiasıyla mahkemelik olan Fatih Erbakan, siyasi mirası nasıl kullanacak?

Bu sorunun yanıtı da tıpkı SP’de olduğu gibi oy oranından ibaret değil.

Fatih Erbakan’ın Saray’dan gelen “Cumhur’a gir” çağrılarına şu karşılığı verdiği ifade ediliyor:

“Biz ayrı bir siyasi parti olarak varlığımızı ispat etmemiz gerekli. Bu aşamada Cumhur İttifakı’na katılamayız.”

Saray doğası gereği, yanıt istediği gibi değilse onu yanıt saymıyor. Yeniden yanıt istiyor. İkincisi de istediği gibi bir yanıt değilse bir yanıt daha istiyor. Son giden yanıtın şu olduğunu duyuyoruz:

Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır.

Saray’ın tam olarak duymak istediği şekilde olmasa da bunun da kabul gördüğü anlaşılıyor!"
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