Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu

Balbay, iktidarın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katma çabalarından eli boş dönmesinin ardından giriştiği yeniyazdı.Mustafa Balbay, "Yeniden Refah da Cumhur’a mesafeli!" başlıklı bugünkü yazısında "10 Kasım’daki 2.5 saatlik Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi Saray’ın son umutlarını da kırmıştı" dedi.Balbay, "Görünen o ki, Saray şu düşünceyi öne çıkardı: Saadet olmuyorsa Necmettin Erbakan’ın oğlunun 2018’de kurduğu Yeniden Refah Partisi neden olmasın? En azından Erbakan’ın soyadı bizimle deriz!" yorumunda bulunduğu yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:"Bu bağlamda Fatih Erbakan’la da diyaloğun olduğu biliniyor.Babasının maddi mirasını kız kardeşleriyle eşit paylaşmadığı iddiasıyla mahkemelik olan Fatih Erbakan, siyasi mirası nasıl kullanacak?Bu sorunun yanıtı da tıpkı SP’de olduğu gibi oy oranından ibaret değil.’ın Saray’dan gelen “Cumhur’a gir” çağrılarına şu karşılığı verdiği ifade ediliyor:“Biz ayrı bir siyasi parti olarak varlığımızı ispat etmemiz gerekli. Bu aşamada Cumhur İttifakı’na katılamayız.”Saray doğası gereği, yanıt istediği gibi değilse onu yanıt saymıyor. Yeniden yanıt istiyor. İkincisi de istediği gibi bir yanıt değilse bir yanıt daha istiyor. Son giden yanıtın şu olduğunu duyuyoruz:Saray’ın tam olarak duymak istediği şekilde olmasa da bunun da kabul gördüğü anlaşılıyor!"