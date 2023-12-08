Samanyolu Haber /Dünya / Ergin Ataman'dan, Erdoğan'la görüşmesi sonrası çıkan iddialara yanıt: Hayal ürünü /08 Aralık 2023 02:11

Ergin Ataman'dan, Erdoğan'la görüşmesi sonrası çıkan iddialara yanıt: Hayal ürünü

Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atina'da bir araya geldi. Ataman, Erdoğan'la görüşmesi sırasında Fenerbahçe ile ilgili bir diyalog yaşadığı iddialarına tepki gösterdi.

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Panathinaikos Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman, Atina'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk, spor rekabeti ve basketbolun geleceği hakkında konuştuğunu açıkladı.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısına katılmak üzere Yunanistan'da bulunan Ataman, Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Tecrübeli başantrenör, görüşme hakkında verdiği demeçte, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." dedi.

'FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLSİN DİYE...'

Ayrıca Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" dediği iddialarını reddederek, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." şeklinde konuştu.
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