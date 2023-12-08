Samanyolu Haber /Dünya / Tepki gösterilen Yunan bakan: Erdoğan'ın değil cumhurbaşkanının önünde eğildim /08 Aralık 2023 01:52

Tepki gösterilen Yunan bakan: Erdoğan'ın değil cumhurbaşkanının önünde eğildim

Erdoğan'ın Yunan mevkidaşı Sakelaropulu'ya ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in eğilerek verdiği selam ülkeyi karıştırdı. Bakan "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı'nın önünde eğildim" dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin yankıları sürüyor.

Erdoğan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılandı.

Ancak Yunan basınında Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili temaslar ve ikili ilişkilerden çok Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in, Erdoğanın Cumhurbaşkanlığı Merkezi'e girişi sırasında verdiği selam konuşuldu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, binanın girişinde karşıladığı Erdoğan'la birlikte içeri girerken Dışişleri Bakanı Gerapetritis eğilerek selam verdi.

Kameralara yansıyan o anlar Yunanistan basınında tepkiyle karşılandı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da Yunan bakana tepki gösterdi.

ERT'ye konuşan bakan Gerapetritis ise bu hamleyi Erdoğan için değil, yanında bulunan Katerina Sakellaropoulou için yaptığını söyledi. Gerapetritis "Türkiye ile yapmaya çalıştığımız yakınlaşmaya karşı çıkan sesleri anlıyorum. (Katerina Sakellaropoulou'ya atıfta bulunarak) Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim" dedi.
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