Samanyolu Haber /Gündem / Whatsapp terör kanalı ilan edilebilir mi?: Yalçınkaya kararı nasıl uygulatılır? /08 Aralık 2023 01:43

Whatsapp terör kanalı ilan edilebilir mi?: Yalçınkaya kararı nasıl uygulatılır?

Kampana Tv'de Yalçınkaya kararını konuşan Dr. Günal Kurşun'un sunduğu Türkiye'de İnsan Hakları Programı'na konuk olan avukat Deniz Özbilgin kararına karşı çıkanlara, "İleride bir gün x örgütü çıkıp Whatsapp üzerinden üyeleri ile haberleşiyor diye, Whatsapp'ı bir terör iletişim kanalı ilan edebilir misiniz?" diye sordu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 26 Eylül’de, 15 Temmuz sonrası tutuklandıktan sonra yargılanarak mahkum olan eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın açtığı davada yüzbinleri ilgilendiren önemi bir karara imza attı.

Türk yargısının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6 (adil yargılanma), 7 (kanunsuz ceza olmaz) ve 11’inci (toplantı ve dernek kurma özgürlüğü) maddelerini ihlal ettiğine hükmeden AİHM, Türk hükümetinin sadece gider ve mahkeme masrafı olarak 15 bin euro ödemesini kararlaştırdı.

Karar temelinde davacının Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesi uyarınca hakkındaki yargılamanın yenilenmesini isteme hakkı bulunuyor.

AKP hükumetinden yapılan açıklamada ise AİHM Yalçınkaya Kararından sonra sert bir dille eleştirildi.

Hukukçular ise Türk yargısının anayasal bağlayıcılığı olan AİHM kararlarını uygulanmak zorunda olduğunu dile getiriyor.

Buna rağmen bazı mahkemelerin yeniden yargılanma taleplerini geri çevirdikleri haberleri geliyor.

Kampana Tv’de Yalçınkaya kararını konuşan Dr. Günal Kurşun’un konuğu avukat Deniz Özbilgin’indi.

Türkiye’de İnsan Hakları Programı’na konuk olan Özbilgin, Yalçınkaya kararına karşı çıkanlara şunu sordu: “İleride bir gün x örgütü çıkıp Whatsapp üzerinden üyeleri ile haberleşiyor diye, Whatsapp’ı bir terör iletişim kanalı ilan edebilir misiniz?”
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