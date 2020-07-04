Samanyolu Haber /Gündem / Erken şeçim ne zaman? Canlı yayında tarih verdi /04 Temmuz 2020 09:12

Erken şeçim ne zaman? Canlı yayında tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda erke seçim ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçimle ilgili tarih veren Akşener, kararın Erdoğan'a bağlı olduğunu söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Ekim, kasım gibi erken seçimin olacağını düşünüyorum ama Erdoğan’ın kararına bağlı" dedi. Akşener Sözcü TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı. 

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Ben Sayın Erdoğan’ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem? Sayın Erdoğan’ın kararına bağlı. Ekim Kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ" 
"Erdoğan’ın dünyadan haberi var mı yok mu bilemem ama sokaktan haberi yok. İki ittifak arasında önemli bir fark var. Cumhur İttifakı mezara kadar kader birliği yapmış birbiri içinde erimiş bir ortaklık. Sayın Bahçeli, sıfır sorumluluk ve maksimum yetki ile bu yapının içinde yer alıyor. İnfaz yasası; Sayın Erdoğan bağırtıla bağırtıla ikna edildi. Sayın Bahçeli partisinde bir soruşturma heyeti oluşturdu Sayın Kılıçdaroğlu’nu soruşturuyor.
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