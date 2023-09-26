Samanyolu Haber /Gündem / Ermeni halk Karabağ’dan tahliye edilmeye başlandı /26 Eylül 2023 10:19

Ermeni halk Karabağ’dan tahliye edilmeye başlandı

Dağlık Karabağ’da Ermeniler tahliye edilmeye başlandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde operasyonları sürerken, bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçenlerin sayısı 7 bine yaklaştı.

Erevan tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısının 6 bin 650 olduğunu belirtti. Açıklamada, “25 Eylül saat 17.00 itibariyle Dağlık Karabağ’dan 6650 zorunlu göçmen Ermenistan Cumhuriyeti’ne giriş yaptı. Bunlardan 5 bin 580’inin kayıt verileri özetlenmiş olup bin 70 vatandaşın ihtiyaçları halen netleştiriliyor” ifadesine yer verildi.

Ermenistan hükümeti, önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan tüm vatandaşlara hükümet tarafından uygun konutların temin edildiğini de vurguladı. Bağımsız uzmanlar, Karabağ’dan 40 bine yakın yerleşik Ermeni vatandaşın bölgeyi terk edebileceğine dikkat çekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermeni halk Karabağ’dan tahliye edilmeye başlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:41:14