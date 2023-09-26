Ermeni halk Karabağ’dan tahliye edilmeye başlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde operasyonları sürerken, bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçenlerin sayısı 7 bine yaklaştı.





Erevan tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısının 6 bin 650 olduğunu belirtti. Açıklamada, “25 Eylül saat 17.00 itibariyle Dağlık Karabağ’dan 6650 zorunlu göçmen Ermenistan Cumhuriyeti’ne giriş yaptı. Bunlardan 5 bin 580’inin kayıt verileri özetlenmiş olup bin 70 vatandaşın ihtiyaçları halen netleştiriliyor” ifadesine yer verildi.





Ermenistan hükümeti, önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan tüm vatandaşlara hükümet tarafından uygun konutların temin edildiğini de vurguladı. Bağımsız uzmanlar, Karabağ’dan 40 bine yakın yerleşik Ermeni vatandaşın bölgeyi terk edebileceğine dikkat çekiyor.