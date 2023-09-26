Rusya, WhatsApp’a sınırlama getiriyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a Rusya’dan ilk yasak geldi.





Rusya İçişleri Bakanlığı, polis memurlarının mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı kullanmalarını yasakladı.





Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya’daki polis memurlarına WhatsApp üzerinden yaptıkları tüm mesleki yazışmalarını silmeleri ve Telegram uygulamasını kullanmaları talimatı verildi.





Rusya’nın Tver bölge Mahkemesi, Mart 2022’de Facebook ve WhatsAppp’ın da sahibi olan Meta şirketini “radikal örgüt” olarak tanıyan kararı almış ve şirketin Rusya’daki faaliyetlerini yasaklamıştı. Bu kararın ardından Instagram ve Facebook’a erişim yasağı getirilirken, WhatsApp ise ülkede çalışmayı sürdürüyordu. Meta şirketinin, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından “radikal örgüt” olarak tanınması nedeniyle, WhatsApp kullanma yasağının getirildiği belirtiliyor