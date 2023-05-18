Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'ı kaçırmaya çalıştıkları belirtildi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Soruşturma Komitesi'nden aldığı bilgiye göre, dün kendisini Karabağ'da ölen askerlerden birisinin annesi olarak tanıtan bir kadın, Aşot Paşinyan'ı konuşma bahanesiyle arabasına davet etti ve Paşinyan'ın arabaya binmesinin ardından trafik kurallarını ihlal ederek sürmeye başladı.





ARABA YAVAŞLAYINCA ATLADI

Kadının arabayı sürerken oğlunun kendisine sorulmadan savaşa götürülüp öldürüldüğünü anlattığını iddia eden Aşot Paşinyan, kadının kendisini Yerablur Askeri Anıt Mezarlığına götürerek öldürebileceğini çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylediğini ileri sürdü. Paşinyan, yavaşladığı bir anda arabadan atladığını belirtti.





Aşot Paşinyan'ı kaçırma girişiminde bulunan kadının gözaltına alındığı bildirildi.

