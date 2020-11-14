Ermenistan: Savaşta 2 bin 317 asker kaybettik

Ermenistan Adalet Bakanlığı sözcüsü Alina Nikoghosian, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Şu anda kimliği belirsiz cesetler de dahil olmak üzere, toplam 2 bin 317 askerin cenazesi adli tıp merkezine ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.







Alina Nikoghosian, iki taraf arasındaki cenaze değişimi sürecinin ise yeni başladığını söyledi.





Ermeni yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda bin 339 asker ve 50 sivilin öldüğünü bildirmişti.





Azerbaycan tarafı ise, çatışmalarda 93 sivilinin hayatını kaybettiğini belirtirken, askeri kayıplarla ilgili bir açıklama yapmadı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, cuma günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın 4 binden fazla kişinin öldüğünün, 8 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.





Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma 10 Kasım'da yürürlüğe girdi.







Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.



