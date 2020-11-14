Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan: Savaşta 2 bin 317 asker kaybettik /14 Kasım 2020 14:53

Ermenistan: Savaşta 2 bin 317 asker kaybettik

Ermenistan, eylül ayında başlayan Dağlık Karabağ çatışmalarında 2 bin 300'den fazla Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ermenistan Adalet Bakanlığı sözcüsü Alina Nikoghosian, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Şu anda kimliği belirsiz cesetler de dahil olmak üzere, toplam 2 bin 317 askerin cenazesi adli tıp merkezine ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Alina Nikoghosian, iki taraf arasındaki cenaze değişimi sürecinin ise yeni başladığını söyledi.

Ermeni yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda bin 339 asker ve 50 sivilin öldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan tarafı ise, çatışmalarda 93 sivilinin hayatını kaybettiğini belirtirken, askeri kayıplarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, cuma günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın 4 binden fazla kişinin öldüğünün, 8 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma 10 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan: Savaşta 2 bin 317 asker kaybettik Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:06