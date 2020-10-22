Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı /22 Ekim 2020 20:13

Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı

Ermenistan hükümeti, Türk ürünlerinin ithal edilmesini geçici olarak yasaklama kararı aldı. Hükümet kararının aralık sonunda yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sürerken Erivan hükümetinden Türkiye'ye yönelik yeni bir karar alındı. Hükümet açıklamasında, "Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim'de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girecektir” denildi.

Ermenistan hükümetinin, Türkiye menşeli ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararı güvenlik sebebiyle aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, ‘Karabağ’da Türkiye'nin Azerbaycan’a açıkça destek verdiğine dair doğrulanmış pek çok olay gözönünde bulundurularak alındığı’ kaydedildi.
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