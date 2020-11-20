Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

Moskova'nın girişimleriyle Dağlık Karabağ'da süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla imzalanan ateşkes anlaşmasına Ermenistan'da tepkiler sürüyor.







Yoğun protestolar nedeniyle Pazartesi günü istifa eden Dışişleri Bakanı'ndan sonra bugün üç bakan daha istifa etti.Savunma, Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları bugün istifalarını açıkladılar.





Muhalefetin istifa etmesini istediği Başbakan Paşinyan ise görevini bırakmayacağını açıkladı.Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, başkent Erivan'da yaptığı açıklamada, "durumu sakinleştirmeye yardımcı olmak amacıyla" istifa kararı aldığını belirtti.





Tonoyan'ın yerine hükümet danışmanı Vakarşak Harutunyan'ın atandığı bildirildi. Harutunyan 1999-2000 yılları arasında da savunma bakanlığı görevinde bulunmuştu.





Ermenistan hükümeti, Rusya'nın öncülüğünde Azerbaycan ile 9 Kasım 2020‘de imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Anlaşma uyarınca Ermenistan, şimdiye kadar kontrolü altındaki bazı toprakları iade etmeyi taahhüt ediyor.





Muhalefet ve protestocular günlerdir Başbakan Paşinyan'ın istifasını istiyor. Ancak Paşinyan istifa etmeye yanaşmıyor. Pazartesi günü dışişleri bakanı da istifa etmişti.