Samanyolu Haber /Gündem / 2009 yılında İstanbul'da sel felaketinde 31 kişi öldü 10 kişi kayboldu /15 Haziran 2022 12:04

2009 yılında İstanbul'da sel felaketinde 31 kişi öldü 10 kişi kayboldu

Habertürk canlı yayınında Ankara'da yaşanan sel felaketi konusu ele alındı. Hukukçu Ersan Şen, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sel felaketi eleştirilerine tepki göstererek "25 yıl belediye başkanlığı yapmış birinin 25 yılda yapmadıklarının sorumlusu 3 yıllık belediye başkanı Mansur Yavaş değildir" dedi.

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Kübra Par'la Açık ve Net adlı programda gündeme dair konular konuşuldu. Programın yorumcusu Ersan Şen, Mansur Yavaş'a yönelik, kendisinin sel felaketi sırasında Ankara'da bulunmadığı, sel felaketinin yaşandığı ilçelere gitmediği, çizme giymediği gibi eleştiriler yöneltilmesini eleştirdi.

"Bu adama bu kadar yükleniyorsanız insafsızsınız"
"25 yılı bir kenara bırakıp 3 yıldan sorumlu tutarsan o 25 yılda yapılan hataları görmezden gelirsin" diyen Şen, şunları söyledi:

"Size bir örnek veriyim: 9 Eylül 2009 tarihi. İstanbul'da sel felaketi. 31 kişi hayatını kaybetti. Ayamama deresi. 10 kişi de kayboldu, zarar 70 milyon dolar. Baraj kapakları açıldı denildi. Ama Ayamama deresinin büyük hatası kimin dönemiydi pardon 2009 yılı? Kaç kişi hayatını kaybetmiş 31. Yaklaşık 10 kişi de kayıp. Eleştiri yaparken insaflı olacaksınız. Bu adama bu kadar yükleniyorsanız insafsızsınız. 25 yıl imar planı değişikliklerini yap, dere yataklarını yapılaşmaya aç, kentlerin canına oku ondan sonra da yık bir belediye başkanının üzerine sıyrıl işin içinden. Böyle bir dünya yok.

Türkiye Cumhuriyeti sel felaketleri olsun da ölülerini gömsün diye bir yer değil. Öyle bir şey yok ölmeyecek. Mesele ölmemek. 3 yılın hatası Mansur Yavaş'ın üzerindeyse 25 yılda nelerin yapılmadığını da ortaya koymak lazım. 10- 14 Haziran tarihlerinde 4 gün kayıp olduğu söylenen Mansur Yavaş'ın fotoğraflarını halk çekmiş vermiş. Olduğu yeri söylüyorum fotoğraflar sahte değil.

Altındağ, İvedik, Akyurt, Haymana sel bölgelerine gitmiş. Yok efendim çizme giymiş de giymemiş de. Çizme giydin de ne oldu? Ben de giydim çizme! Mesele çizme giymek mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 ilde sel felaketi var an itibariyle Sivas'ta var meteoroloji uyardı. Ne yapabilirsin? Felaket, 4 yıl önce Ankara'da olan sel felaketinde 6 kişi yaralandı. Allahtan kimse ölmedi. Biz burada yarışma yapmıyoruz. Ama bu sel felaketi ilk felaket değil neden bunu söylemiyorsunuz? Niye bir yılda düşen yağışın 3'te birinin düştüğünü söyleyip de insaflı davranmıyorsunuz?"
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