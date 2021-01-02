Samanyolu Haber /Spor / Ertelenen olimpiyatlar 2021 yazında yapılacak /02 Ocak 2021 13:11

Ertelenen olimpiyatlar 2021 yazında yapılacak

Japonya Başbakanı Suga, ertelenen olimpiyatların 2021 yazında yapılacağını açıkladı

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarının, ülkede artan koronavirüs vakalarına rağmen bu yaz yapılacağını söyledi.
Olimpiyatların 23 Temmuz'da; Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısında yükselen bir artış var. Tokyo, Mart ayından beri ilk kez binden fazla günlük vaka bildirdi.

Ancak Başbakan Suga, "oyunların bu yaz yapılacağını, güvenli ve emniyetli olacağını" söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da Kasım ayında yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söylemişti.
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