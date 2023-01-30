Erzurum'un adı 'Taşkesenlioğlu Derebeyliği' olarak değiştirilsin!

KOLTUKLAR TANIDIĞA

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre, AKP iktidarı döneminde devlet kurumlarına yapılan atamalar yıllardır tepki çekiyor. “Rüşvet ağı” tartışmasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun akrabalarının kentteki kamu kurumlarında görev yaptığı belirlendi.Taşkesenlioğlu’nun ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet ağı” iddialarıyla gündeme gelmişti. Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Rüşvet tartışmaları yargı gündemine taşınırken Taşkesenlioğlu soyadını taşıyan çok sayıda kişinin Erzurum’da kamu kurumlarında görev yapması dikkat çekti.Adını Tekman ilçesine bağlı Taşkesen köyünden alan Taşkesenlioğlu ailesi kentte önemli bir itibara sahip. Taşkesenlioğlu ailesinin aynı zamanda Taşkesenligil aileleriyle de akraba olduklarını kaydeden bir yurttaş, “Baba tarafından akrabalar. Hatta kentte Taşkesenli ailesi olarak tanınıyorlar. İki aile de Tekman ilçesinden gelen bir aile” dedi. Aileden çekindiği için isminin açıklanmasını istemeyen diğer yurttaş da, “Taşkesenlioğlu ailesi çok kalabalık ve sözü geçen bir aile. Daha önce de siyasi kimlikler yer aldı ama AKP döneminde çok fazla aynı soyadından kişiler görmeye başladık. Etkili ve yetkili makamlarda görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.İddiaya göre, kentte Taşkesenlioğlu ve Taşkesenligil soyadlarını taşıyan kamu görevlileri şöyle:Erzurum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube müdürüErzurum Atatürk Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda çalışıyorErzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisiErzurum Atatürk Üniversitesi’nde Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü’nde personelErzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi’nde yöneticiErzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisiErzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde elektrik teknisyeniErzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesiEski Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in Zehra Taşkesenlioğlu ile uzaktan kuzen oldukları da ileri sürüldü. Fuat Taşkesenligil ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Profesör Doktor Yavuz Taşkesenligil’in kardeş olduğu belirlenirken, Adem Taşkesenligil’in de Fuat Taşkesenligil’in yeğeni olduğu iddia edildi.