Esad, 'Erdoğan'la görüşecek misiniz?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt verdi.26 Kasım tarihinde İtalya merkezli Rai News 24 kanalının genel müdürü Monica Maggioni'yle bir röportaj gerçekleştiren ancak daha sonra İtalyan kanalı tarafından yayımlanmayan röportajda Esad, "Uzun vadede Erdoğan ile görüşme yapma planı var mı" sorusuna, " Günlerden bir gün, eğer bu durumla karşı karşıya kalısam onur duymacağım, bu gibi çıkarcı islamcılarla işbirliğinden nefret duyacağım" diye Müslüman değiller, islamcılar. Bu da başka bir terim, siyasi terim. Lakin, ben her zaman söylüyorum, görevimin duygularımla hiçbir ilişkisi yoktur. Yaptıklarımla mutlu veya mutsuz olmamla da, görevim Suriye’nin çıkarlarıyla ilgilidir. Dolaysıyla, bu çıkarlar neredeyse oraya yönelirim" yanıtını verdi.Suriye resmi haber ajansı SANA, Rai News 24 kanalı tarafından yayımlanmayan röportajın tam metnini paylaştı.Esad'ın yayımlanmamış o söyleşisinin ilgili kısmı:Esad: Günlerden bir gün, eğer bu durumla karşı karşıya kalısam onur duymacağım,. Müslüman değiller, islamcılar. Bu da başka bir terim, siyasi terim. Lakin, ben her zaman söylüyorum, görevimin duygularımla hiçbir ilişkisi yoktur. Yaptıklarımla mutlu veya mutsuz olmamla da, görevim Suriye’nin çıkarlarıyla ilgilidir. Dolaysıyla, bu çıkarlar neredeyse oraya yönelirim.Esad: Evvela, basit bir soruyla başlamamız gerekiyor: Sorunu kim yarattı? Avrupa’da neden mülteci bulunuyor? Basit bir soru. Çünkü terör Avrupa’dan destekli, tabii ki de ABD, Türkiye ve diğerlerinden; Lakin, Suriye’den bu kaosun yaratılmasında temel aktör Avrupa'ydı. Dolayısıyla ne ekersen onu biçersin.Esad: Çünkü, AB birinci günden veya birinci haftadan diyelim, Suriye’de teröristleri alenen destekledi, en başından. Sorumluluğu Suriye hükümetine yüklediler. Bazı rejimler de – Fransız rejimi gibi – onlara silah gönderdi. Kendileri söyledi. Bir yetkilileri, zannedersem “Biz silah gönderiyoruz” diye söyleyen dışişleri bakanları Fabius idi. Onlar silah gönderdi ve kaosu yarattılar. Bundan dolayı, büyük sayıda insanlar – milyonlarca insanın Suriye’de yaşama imkanı kalmadı, bunda da zorluk çektiler. Dolaysıyla çıkmak zorunda kaldılar.Esad: Kesinlikle, orada kaos olduğu sürece bütün herkese olumsuz yansıyacaktır; yan etki ve sonuçları olacaktır, özeliklede dış müdahale olduğu zaman. Eğer durum doğal ise... Eğer gösterilerden reform veya ekonomik durumun reformunu veyahutta başka haklar isteyen insanlardan bahsediyorsan bu olumludur. Lakin, durum mülkleri sabote etmek, yıkmak, öldürmek ve dışgüçler tarafından müdahale etmekten ibaret ise, bunun, olumsuz olması mümkün değildir. Bu bölgede, bütün herkese olumsuz ve tehlikeli olmaktan başka bir şey değildir."