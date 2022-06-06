Eşini 'ezerek' öldüren adamdan pişkin savunma

EZDİKTEN SONRA TEKMELEDİ





YURTTAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI





EŞİ YOLDA HAYATINI KAYBETTİ





OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI





SORUŞTURMA TAMAMLANDI





2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ





"ALKOLLÜYDÜM, KASIT YOK" DEDİ





Ordu'da, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde, kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin (47); çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasında olduğu Selime Pişkin'i (45) gördü.Pişkin, aracını Selime Pişkin'in üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan kadını tekmeledi.Bu sırada Selime Pişkin´in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin (22) de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki yurttaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.Pişkin, Soğukpınar Mahallesi´nde toprağa verildi. Pişkin'in, Selime Pişkin'e çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Olaya ilişkin Korgan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.Evli olduğu kadını öldürüp, kızını yaralayan Pişkin için, `Nitelikli kasten insan öldürme´ ve `Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs´ suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık, boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren ve kızını da yaralayan İbrahim Pişkin için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası istedi.Hazırlanan iddianame Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderildi. İbrahim Pişkin ise iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" bahanelerini kullandı.