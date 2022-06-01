Samanyolu Haber /Politika / Eski AKP milletvekili: Anketler iç açıcı değil, Erdoğan tüm muhtemel adayların gerisinde /01 Haziran 2022 09:50

Eski AKP milletvekili: Anketler iç açıcı değil, Erdoğan tüm muhtemel adayların gerisinde

Eski AKP'li milletvekiline 'Anketler nasıl geliyor?' diye sordum, 'Çok iç açıcı değil, en son yüzde 31 bulduk' dedi

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ismini vermediği ancak kamuoyu araştırmalarıyla haşır neşir olduğunu belirttiği eski bir AKP milletvekiliyle sohbet ederken edindiği bilgiyi okurlarıyla paylaştı.

Bu kişiye "Anketler nasıl geliyor?" diye sorduğunu, karşılığında ise "Çok iç açıcı değil" yanıtını aldığını anlatan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Mehmet Ali Kulat'ın yönettiği MAK Araştırma'nın (5-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30'u büyük şehir 63 ilde toplam 5 bin 750 kişiyle yaptığı) Mayıs anketinin sonucunu anımsatarak, 'AK Parti yüzde 30'un altına düşmüş' dedim.

(Ankette 'Yarın genel seçim olursa oyunuzu hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlardan – kararsızlar dahil – şu sonuçlar çıkmış: AK Parti yüzde 28.3, CHP yüzde 27.1, İYİ Parti yüzde 16.1, HDP yüzde 7.8, MHP yüzde 6.6, DEVA Partisi yüzde 3.1 ve Gelecek Partisi yüzde 2.8 )

'EN SON YÜZDE 31 BULMUŞTUK'

AK Partili eski vekil, 'Bizim anketlerde de durum pek farklı değil, en son yüzde 31 bulmuştuk' dedi.

Haliyle doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verilen desteği anımsattım.

(MAK anketinde Erdoğan'a oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36'da. Bütün kararsızlar Erdoğan'a eklense Erdoğan 40'ı zor buluyor.)

AK Partili eski vekil 'Bizimkilerde de durum aynı. Hatta şunu söyleyeyim, adı geçen tüm muhalefet adayları (Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş) ikili sorulduğunda Cumhurbaşkanımızı geçiyor.'

'EN BÜYÜK FARKI MANSUR YAVAŞ ATIYOR'

Bu benim için şaşırtıcı bir cevaptı. En büyük farkı kimin attığını merak ettim. 'Mansur Yavaş' dedi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Erdoğan'ı kritik bir farkla geçtiğini, Erdoğan'ın iki isimle yarışması halinde durumu değiştirebileceğini anlattı."
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