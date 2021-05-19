Samanyolu Haber /Dünya / Eski Avusturya Cumhurbaşkanın'dan İsrail tepkisi /19 Mayıs 2021 19:13

Eski Avusturya Cumhurbaşkanın'dan İsrail tepkisi

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, hükümetin Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'na astığı İsrail bayraklarına tepki göstererek, "Avusturya'nın bu trajik sorunda taraf haline gelmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Avusturya’da Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler sürüyor. Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Başbakan Sebastian Kurz’un Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları sürdüren İsrail’in bayraklarının kamu binalarına çekilmesi talimatını eleştirdi.

“Winer Zeitung” gazetesine konuşan Fischer, “Özellikle trajik bir olayda tarafsız olması gereken Avusturya’nın şimdi taraf olması çok acı. Kabul edilemez. Bölgedeki sorunun çözümü adına Avrupa’nın da siyasi, ekonomik ve ahlaki temelleri üzerinde çalışılması daha iyi olurdu” ifadelerine yer verdi.
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