Eski Avusturya Cumhurbaşkanın'dan İsrail tepkisi

Avusturya’da Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler sürüyor. Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Başbakan Sebastian Kurz’un Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları sürdüren İsrail’in bayraklarının kamu binalarına çekilmesi talimatını eleştirdi.







“Winer Zeitung” gazetesine konuşan Fischer, “Özellikle trajik bir olayda tarafsız olması gereken Avusturya’nın şimdi taraf olması çok acı. Kabul edilemez. Bölgedeki sorunun çözümü adına Avrupa’nın da siyasi, ekonomik ve ahlaki temelleri üzerinde çalışılması daha iyi olurdu” ifadelerine yer verdi.