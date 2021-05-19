Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li bakanın şaklaban dediği doktor bu kez 'bir hafta süre' verdi! /19 Mayıs 2021 18:35

AKP'li bakanın şaklaban dediği doktor bu kez 'bir hafta süre' verdi!

Menzil tarikatı üyesi, GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer sosyal medya hesabından, kendisine "şaklaban" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Şimdi bir hadsiz savcının çıkardığı fitne konusunda neden sesin çıkmıyor, üstüne vazifeyken?" diye sordu.

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Tepki çeken sosyal medya paylaşımlarının ardından açığa alınan, "128 milyar dolar nerede?" paylaşımı yapanları tehdit eden GATA'nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bu kez Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e tepkileriyle gündeme geldi.

Pandemi genelgelerini eleştiren bir açıklama yapan ve konuyla ilgili res'en soruşturma başlattığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'a göndermede bulunan Edizer, Twitter hesabı üzerinden etiketlediği Bakan Gül'e konuyla ilgili olarak şöyle seslendi:

"Abdülhamit Gül! Üzerine vazife ve haddin olmadığı halde Dr. Ali Edizer'e "ŞAKLABAN" demiştin de seni Seyda Muhammed Emin Er Hazretlerinin (ksa) hatırına vermiştim ya! Şimdi bir hadsiz savcının çıkardığı fitne konusunda neden sesin çıkmıyor, üstüne vazifeyken?"

"Bir hafta sabredeceğim"

Ali Edizer, "Savcı meselesinde bir hafta sabredeceğim. Engellediğim bazı sözde dindar - hakikatte provokasyonların dolgu malzemesi - ahmaklara o zaman da bir şey söylemeyeceğim. Zira ahmaklara cevap caiz değildir. Ama akıl sahipleri için yazacak çok şeyim olacak inşallah!" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edizer'in daha önce Medeni Kanun'la ilgili sözlerine "Başhekim yardımcısı olmuşsun, sen tiyatro ya da şaklabanlık yapacaksan çok güzel sahneler var, oraya gidersin" diye tepki göstermişti. Ankara'da bir hastanede görev yapan Edizer, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede?" diye soranları, "buharlaştırmakla" tehdit etmişti. 


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