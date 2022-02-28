Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti /28 Şubat 2022 16:06

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi. 20. ve 21. dönemde MHP’den milletvekilliği yapan, Bahçeli’ye rağmen Cumhurbaşkanı adayı olan Somuncuoğlu, 82 yaşındaydı.

SHABER3.COM

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bu sabah vefat etti.

TBMM’de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu’nun cenazesi, Kocatepe Camisi’nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray’da toprağa verilecek.

Aksaray’da 1940 yılında dünyaya gelen Sadi Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

1967-1969 döneminde Alparslan Türkeş’in talimatıyla Türkiye’deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları’nı kurdu. 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi.

Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükümeti döneminde MHP’den Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, Devlet Bahçeli’nin aksi yöndeki kararına rağmen cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi.

Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:22