Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bu sabah vefat etti.







TBMM’de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu’nun cenazesi, Kocatepe Camisi’nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray’da toprağa verilecek.





Aksaray’da 1940 yılında dünyaya gelen Sadi Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.





Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.





1967-1969 döneminde Alparslan Türkeş’in talimatıyla Türkiye’deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları’nı kurdu. 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi.





Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükümeti döneminde MHP’den Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, Devlet Bahçeli’nin aksi yöndeki kararına rağmen cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi.





Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.