Gergerlioğlu, Nusret Muğla ve Yusuf Bekmezci'yi sordu: Hesap veren kimse var mı?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığına tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Bakın bir başka rezaletiniz. Türkiye Cumhuriyet’i tarihinin en vahim görüntülerinden bir tanesi. 86 yaşında bir adam, Nusret Muğla. Abuk sabuk gerekçelerle tutuklanmış. Çıkmış sonra tekrar tutuklanmış. Hasta, yaşlı. Cezaevinde duramayacak bir mahpus. Sonra ne oldu biliyor musunuz; bu kişi de cezaevinde hastalanıp hayatını kaybediyor. Göz göre göre. Geçen hafta 80 yaşını aşmış iki mahpus cezaevinde hayatını kaybetti. (Yusuf Bekmezci). Orada durmamaları gerekiyordu. Şu fotoğraf üzerine zaten benim bir şey anlatmama gerek yok. Bir zavallı ihtiyar, iki büklüm. Ve bu ihtiyar cezaevinde ölüyor. Beklenen sonuç; ölüm. Peki hesap veren kimse var mı? Hayır, yok. Bakanlık yetkilileri ne yapıyor? İşte Yusuf Bekmezci’de olduğu gibi yalan dolan. At tut… Başka bir şey bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

