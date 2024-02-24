Eski Başbakan Kurz'a yalan ifadeden 8 ay hapis cezası

DW Türkçe'de yer alan habere göre Viyana Eyalet Mahkemesi, eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'u yalan ifadede bulunmaktan 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme Cuma günü açıkladığı kararda Kurz'un, İbiza skandalını soruşturmak için kurulan meclis araştırma komisyonuna verdiği ifadenin gerçeği tam olarak yansıtmadığı hükmüne vardı. Mahkeme Kurz'un ulusal varlık fonu konumundaki ÖBAG şirketinin denetleme kurulu üzerinde nüfuzunu, komisyonda kabul ettiğinden daha fazla kullandığı sonucuna vardı.



Kurz, meclis araştırma komisyonuna Haziran 2020 yılında verdiği ifadede Thomas Schmid'in şirketin başına atanmasıyla ilgili gelişmelerle ilgili olarak bilgi aldığını ancak sürece aktif bir biçimde müdahalede bulunmadığını söylemişti.



Yasalara göre petrol ve doğal gaz şirketi OMV, elektrik şirketi Verbund ve telekomünikasyon şirketi Telekom Austria'yı bünyesinde bulunduran ÖBAG şirketindeki başkanlık koltuğunun kim tarafından doldurulacağına maliye bakanı karar veriyor. Kurz'un yine kendi partisinden olan dönemin Maliye Bakanı Hartwig Löger'in kararını muazzam ölçüde etkilediği hatta Löger'in tercihini sürekli olarak reddettiği ileri sürülüyordu. Kurz, atama sürecine müdahale ettiğini ısrarla reddetmiş ancak Schmid ile yaptığı chat yazışmaları bu açıklamalarını zora sokmuştu. Söz konusu mesajlaşmalarda, Kurz'un Schmid'e "İstediğin her şeyi alıyorsun" yazdıktan sonra öpücük emojileri koyduğu, Schmid'inse "Çok mutluyum :-))) Başbakanımı seviyorum" yanıtını verdiği görülüyordu.



37 yaşındaki Sebastian Kurz partisiyle ilgili yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2021 yılında istifa etmek zorunda kalmıştı. Kurz'un genel başkanı olduğu Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) kontrolündeki maliye bakanlığının kamu kaynaklarını sahte seçim anketleri ve parti hakkında olumlu yönde medya yayınları yapılması için harcadığı ileri sürülmüştü. Avusturya'da savcılık Kurz hakkında görevi kötüye kullanma, rüşvet alma ve verme suçlamalarıyla soruşturma başlatmış ancak bir iddianame kurulamamıştı.