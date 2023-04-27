Samanyolu Haber /Gündem / Eski doktorundan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama /27 Nisan 2023 14:04

Eski doktorundan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlanmasının yankıları sürerken, eski doktoru İYİ Partili Turhan Çömez'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Önceki gün akşam canlı yayında katıldığı programda rahatsızlanan Recep Tayyip Erdoğan, programı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Erdoğan, ayrıca miting ve açılışları iptal ederek dinlenmeye çekildi.

Bir dönem Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan eski doktoru Turhan Çömez’den Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

“AKSİ TAKDİRDE SORUN YAŞAYABİLİR…”
Sözcü TV’ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Her ne kadar bana doktor müsveddesi dese de bir hekim olarak ona tavsiyem dinlenmesi ve beslenmesine dikkat etmesi. Aksi takdirde ikinci bir sorun yaşaması muhtemel.” dedi…

“Ne kadar güçlü bir karakter olursanız olun bilimle çatışmak doğru değil” diyen Çömez şunları söyledi:

“ Sayın cumhurbaşkanının bir yorgunluğu söz konusu. Bu yorgunlukla beraber ağır tempoda çalışmak, sağlıkla ilgili büyük sıkıntılar getirir. Dinlenmesi doğru olur. Yakınlarındaki hekim arkadaşlar ne öneriyor bilmiyorum kendisine. Her ne kadar bana doktor müsveddesi dese de bir hekim olarak ona tavsiyem dinlenmesi ve beslenmesine dikkat etmesi. Aksi takdirde ikinci bir sorun yaşaması muhtemel.”
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