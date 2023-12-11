Eski emniyet müdürlerine DHKP-C Kaos davasından beraat

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti firari sanıklar Mehmet Yılmaz, Serdar Bayraktutan, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzulu ve Ufuk Yıldırım hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.







Sanıklardan Mustafa Eren’in 7 Ekim 2022 tarihinde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki suçlamanın düşürülmesine karar verildi.





YILMAZER’İN AVUKAT KIZI DA BERAAT ETTİ

Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’e “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik”, “Suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlamalarından beraat kararı verildi.





Yılmazer hakkında ayrıca, “örgüte üye olma” suçundan daha önceden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ceza almış olduğu için bu suç yönünden davanın reddine hükmedildi.





Öte yandan, Yılmazer’in kızı Rabia Fitnat Yılmazer hakkında ise “silahlı terör örgüte üye olma” suçundan içeriksiz Bylock çıktığı için beraat kararı verildi.





4 SANIĞA BERAAT 3 SANIĞA CEZA

Sanık Süleyman Taşbaş, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hüküm ertelendi. Sanık Ferdi Taşkaya ise “Örgüte üye olma” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taşkaya hakkında “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik”, “Anayasayı ihlal” suçlarından ise beraat kararı verildi.





Sanık Mustafa Evcil de “Örgüte üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Evcil, “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan ise beraatine karar verildi.





Mahkeme heyeti sanık İsmail Aşı’ya “Örgüte üye olma” ve “Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik” suçlarından, sanık Ali Kılıç’a “Örgüte üye olma” suçundan, sanık Gürkan Türkoğlu ise “Üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçlarından, sanık Mesut Aykın için ise “Üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek”, “Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından beraat kararı verdi.



