Yaşlanan Almanya'da yüz binlerce bakıcı açığı var

Almanya'da nüfus giderek yaşlanırken bakım alanında iş gücü sıkıntısı da artıyor. Essen merkezli RWI-Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün bugün açıkladığı rapora göre Almanya'da bakıma muhtaç yaşlı sayısının 2030 yılına kadar 5,7 milyon, 2040'a kadar 6,4 milyona çıkması öngörülürken bakıcı açığının yüz binleri bulabileceğine işaret edildi.







DW Türkçe'nin haberine göre raporda, 1999-2021 yılları arasında 427 bin kişinin ayakta ve yatılı bakım alanında istihdama katıldığı belirtilerek 2021 itibarıyla 341 bini nitelikli iş gücü olmak üzere toplam 1 milyon 257 bin bakıcının istihdam edildiği kaydedildi.





Ancak araştırmaya göre bu rakam yeterli değil. Bakım alanındaki ihtiyacın şu an tamamen karşılanamadığına işaret eden RWI, nüfustaki yaşlanma göz önünde bulundurulduğunda 2040 yılına kadar bakıcı açığının yüz binleri bulabileceğini vurguladı.





Raporda, Almanya'da bakıma muhtaç yaşlı sayısının 2021'e göre yüzde 14'lük artışla 2030'da 5,7 milyona, 2040'ta ise yüzde 28'lik artışla 6,4 milyona yükseleceği hesaplamalarına yer verildi. RWI, bu nedenle 2040 yılına kadar yatılı bakım alanında ek 322 bin iş gücüne ihtiyaç doğacağı öngörüsünde bulundu.





Raporda, 2040 yılına kadar yatılı bakım alanında 163 bin ila 380 bin, ayakta bakım alanında ise 97 bin ila 183 bin, tam zamanlı çalışacak ek iş gücüne ihtiyaç olacağı belirtildi. Bakım alanında nitelikli iş gücü ihtiyacının ise 124 bin ila 210 bin olacağı tahmin ediliyor.





"Bakıcılık daha cazip hale getirilmeli" uyarısı

RWI'nin bakım sektörü uzmanı Dörte Heger araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, "Toplum yaşlanmaya devam edecek. Bununla bağlantılı olarak artan bakım ihtiyacını gerektiği şekilde karşılayabilmek için Alman bakım sektörünün önümüzdeki yıllarda ek iş gücü ve sermayeye ihtiyacı bulunuyor" dedi.





Bunun için bakım mesleğinin daha cazip hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Heger, ücretlerin artırılması, iyi bir yönetim kültürü, mesleğin toplumdaki itibarının artırılması, aile ve mesleğin bir arada yürütülme imkanlarının geliştirilmesi ve kariyer imkanlarının geliştirilmesi gibi tavsiyelerde bulundu. Heger, bunların yanı sıra yurt dışından nitelikli iş gücünün göçüyle kalifiye eleman açığının azaltılabileceğine de işaret etti.