Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Kim, hangi sırada? /11 Aralık 2023 17:45

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Kim, hangi sırada?

Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi belli oldu. Listenin ilk sıralarında Koç ailesi ve Sabancı aileleri yer buldu.

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Ekonomist Dergisi, ‘En Zengin 100 Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.

Bu yılki araştırmaya damgasını vuran konu ise döviz kurunda yaşanan sert yükselişler oldu.

İşini yurtdışında daha da büyütebilen aileler, En Zengin 100 listesinde üst sıralara çıktı. Gayrimenkul değerlemelerinin dolar bazında yükselmesi de bu alandaki zenginlikleri artırdı. 

Listenin ilk sıralarında Koç Ailesi, bu yaz ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasıyla gündeme gelen Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı'nın ailesi ile Erol Sabancı Ailesi, ilk sıralardaki yer aldılar. 

5'Lİ ÇETE DE LİSTEDE
Muhalefet tarafından '5'li çete' olarak nitelendirilen Mehmet Cengiz, Orhan Cemal Kalyoncu, Naci Koloğlu, Nihat Özdemir'nin yönettiği şirketler de listede yer aldı.

Cengiz Holding, Kalyon İnşaat, Limak İnşaat ve Kolin İnşaat şirketleri ilk 100'de yer aldı.

İşte Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi:





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