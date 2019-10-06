Samanyolu Haber /Spor / Eski Fenerbahçeli Slimani tarih yazdı /06 Ekim 2019 15:51

Eski Fenerbahçeli Slimani tarih yazdı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan Slimani Fransa’da tarihe geçti. Monaco formasıyla 6 maça çıkan Slimani, Ligue 1’de çift haneli skor katkısına en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

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i sıkıntılı sezonun ardından Monaco'da yeni bir döneme başlayan Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla Fransa Ligi’nde tarihe geçti.

Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, takımın tek golünü atan Ben Yedder'e asist yapan 31 yaşındaki Slimani bir rekorun sahibi oldu.

Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla sadece 1 gol atabilmişti. 
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