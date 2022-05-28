Eski liderin oğulları ABD’de tutuklandı

Eski Panama başkanı Ricardo Martinelli’nin 2014’te iktidardan düşmesinin ardından ülkesinde hakkında ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması açılan iki oğlu, Luis Martinelli Linares ve Ricardo Martinalli Linares de karapara aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.





İki kardeş, Panamalı yetkililerce, inşaat şirketi Odebrecht’ten ‘babaları adına’ topladıkları iddia edilen 28 milyon dolar rüşveti aklamakla suçlandıkları 2017 yılında ABD’nin Miami kentinde yaşıyordu. Suçlamalardan sonra ABD Adalet Bakanlığı’yla görüşmelere başlayan iki kardeş, Haziran 2020'de tam dosyada anlaşmaya varılacağı sırada, ABD sınırından botla Bahamalar’a geçti. Özel bir jetle Panama’ya gitmeye çalışan iki kardeş, Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalara takılınca yakalandı.





20 MİLYON DOLARI GERİ ÖDEYECEKLER





Martinelli Linares kardeşlerin yargılandığı davada karar geçen hafta açıklandı. Üçer yıl hapse çarptırılan iki isim, 250’şer bin dolarlık cezanın yanı sıra yaklaşık 20 milyon doları da geri ödeyecek.





Karar sonrası FBI Suç Soruşturma Birimi’nden şu açıklama gelmişti: “Sanıklar, yakın bir akrabasına fayda sağlamak ve lüks yaşam tarzlarını sürdürmek için ABD finans sistemi aracılığıyla milyonlarca dolar rüşvet akladılar. Bugünkü ceza, FBI ve kanun uygulayıcı ortaklarımızın, kamu görevlilerinin kişisel çıkarları için yolsuzluğa bulaşmasını sağlayan herkesi adalete teslim etmeye kararlı olduklarını gösteriyor.”





PAYLAŞIM AKILLARA 'KAÇIŞ PLANI'NI GETİRDİ





CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ise söz konusu kararı Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı: "Panama eski Devlet Başkanı Linares’in iki oğlu ABD’de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 20 milyon dolar da geri ödemeleri gerekiyor.





Sebep: Odebrecht isimli inşaat şirketinden babalarının adına topladıkları rüşvet paralarını, offshore hesaplar üzerinden ABD’ye getirmek."









KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Özcan’ın paylaşımı sosyal medyada akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili ‘kaçış planı’ iddiasını getirdi.

Kılıçdaroğlu Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira gönderdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti: “Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlu Bilal Erdoğan. Parayı alan taraftaysa kızı Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir.”



