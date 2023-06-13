Samanyolu Haber /Gündem / Eski Twitter CEO'su Dorsey: Türkiye'den sürekli tehdit aldık /13 Haziran 2023 11:07

Eski Twitter CEO'su Dorsey: Türkiye'den sürekli tehdit aldık

Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, YouTube'da yayımlanan bir söyleşide, Hindistan ve Nijerya’da Twitter’a ilişkin yaşadıkları baskının benzerine Türkiye’de de karşılaştıklarını belirterek “Türkiye'deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

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Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, “Türkiye'deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

Jack Dorsey, YouTube'da yayımlanan haber programı Breaking Points'teki söyleşide, Türkiye dâhil bazı ülkelerde karşılaştıkları zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Hindistan’ın çiftçi protestolarıyla ve hükümeti eleştiren belli gazetecilerle ilgili olarak kendilerine çok sayıda talepte bulunan bir ülke olduğunu belirterek “Bunu çeşitli yollarla yaptılar. 'Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız' dediler. Ki bizim için çok büyük bir pazardır. 'Çalışanlarınızın evlerini basacağız' dediler. Ki yaptılar. 'Dediklerimizi yapmazsanız, ofislerinizi kapatacağız' dediler. Ve bu, demokratik bir ülke olan Hindistan” dedi.


"TÜRKİYE'DE DE HİNDİSTAN'DAKİNE BENZER BİR DURUM"

Dorsey, Türkiye'de de Hindistan'dakine “çok benzer” bir durum olduğunu ifade ederek “Türkiye'den de çok sayıda talep aldık. Türkiye'deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler” diye konuştu.

Dorsey, ayrıca, Nijerya'da ise hükümetin yapabileceklerinden korktukları için bu ülkeye personel gönderemediklerini belirtti.

Twitter'ın dört kurucusundan biri olan Dorsey, bu şirkette uzun süre üstlendiği CEO'luk görevini Kasım 2021'de bırakmıştı. Twitter, 2022 yılında da milyarder girişimci Elon Musk tarafından satın alınmıştı. 
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