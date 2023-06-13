Samanyolu Haber /Spor / Yeni bir Mbappe krizi daha: Bu yaz PSG'den ayrılabilir /13 Haziran 2023 11:11

Yeni bir Mbappe krizi daha: Bu yaz PSG'den ayrılabilir

Dünyanın en iyi birkaç futbolcusundan biri olarak gösterilen Kylian Mbappe'nin ismi uzun süredir transfer dedikodularının tam ortasında yer alıyor. PSG yönetiminin, önümüzdeki sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istemediğini kulübe bildiren Mbappe'yi bu yaz satmak istediği ifade ediliyor.

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Adı son 2 sezondur transfer dedikodularının ortasında yer alan Fransız süper yıldız Kylian Mbappe ile PSG arasında yeni bir kriz patlak verdi. Mbappe, önümüzdeki sezon sonu bitecek kontratındaki opsiyonunu kullanmayacağını kulüp yönetimine bildirdi. PSG ise ya Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak ya da bu yaz bonservisiyle beraber Mbappe'yi elden çıkarmak istiyor.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz PSG ile sona eren sözleşmesini uzatmış, bunun için 300 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 100 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Ancak 24 yaşındaki Fransız süper yıldız, şaşalı imza gösterisinden sadece 1 sene sonra kulüpten ayrılabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre Mbappe, Paris ekibinin yönetimine sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını bildirdi. PSG ise Mbappe'nin kulüpte kalmak istememesi durumunda onu önümüzdeki yaz bedava kaybetmek yerine bu yaz bonservis ile elden çıkarmak istiyor.

MBAPPE REAL MADRİD'E Mİ GİDECEK?

Kylian Mbappe'nin 3 sezondur Real Madrid'e gideceği konuşuluyor. İki sezon önce sözleşmesinin sona ermesine 1 sezon kalmışken Madrid ekibi Mbappe için PSG'ye 160 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ancak PSG reddetmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamada Mbappe, o yaz Real Madrid'e gitmek istediğini açıklamıştı. Mbappe'nin sözleşmesi geçen sezon sona ermiş ve herkes bu sefer Madrid'e transfer olacağına kesin gözüyle bakmıştı. Ancak Mbappe, astronomik yıllık ücret karşılığında PSG ile sözleşme uzattığını açıklamıştı.

PEREZ: MBAPPE İLE İMZALAYACAĞIZ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2 gün önce kendisine Mbappe'yi soran bir taraftara, "Evet Mbappe ile imzalayacağız ama bu yaz değil" yanıtını vermişti.

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