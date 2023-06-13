Yeni bir Mbappe krizi daha: Bu yaz PSG'den ayrılabilir

Adı son 2 sezondur transfer dedikodularının ortasında yer alan Fransız süper yıldız Kylian Mbappe ile PSG arasında yeni bir kriz patlak verdi. Mbappe, önümüzdeki sezon sonu bitecek kontratındaki opsiyonunu kullanmayacağını kulüp yönetimine bildirdi. PSG ise ya Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak ya da bu yaz bonservisiyle beraber Mbappe'yi elden çıkarmak istiyor.





Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz PSG ile sona eren sözleşmesini uzatmış, bunun için 300 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 100 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.









Ancak 24 yaşındaki Fransız süper yıldız, şaşalı imza gösterisinden sadece 1 sene sonra kulüpten ayrılabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre Mbappe, Paris ekibinin yönetimine sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını bildirdi. PSG ise Mbappe'nin kulüpte kalmak istememesi durumunda onu önümüzdeki yaz bedava kaybetmek yerine bu yaz bonservis ile elden çıkarmak istiyor.



