Samanyolu Haber /Teknoloji / Ferrari 296 GTB'den Nürburgring rekoru /13 Haziran 2023 10:54

Ferrari 296 GTB'den Nürburgring rekoru

Ferrari 296 GTB Nürburgring pistini 7 dakikanın altında bitiren ilk Ferrari olarak tarihe geçti.

SHABER3.COM

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’na ait WhatsApp grubundan çıkarıldı.

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldığını yazdı.

Şardan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu’nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.

Öte yandan, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ortaya çıkması sonrasında, Eski Bakan Soylu’nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti soru işaretlerine neden oldu.

Soylu’nun bakanlık görevi sırasında kullandığı cep telefonunda, tüm ülkeye ait verileri görebildiği bilgisayar programını açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Emniyet teşkialtının tamamında bile olmayan ve Emniyet İstihbaratı’nca üretilen programın Soylu’nun kullandığı cep telefonuna yüklü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte “yasal kullanım olup olmadığı” görüşü ortaya atıldı.

Bu aşamada söz konusu programı kullanan Soylu’nun, cep telefonunu iade edip etmediği ya da programdan çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.

Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayıtlarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu’nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti.
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