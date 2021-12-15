Eski Ülkü Ocakları Başkanı, erkek çocuğa tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

İddiaya göre, Terziler Mahallesi’nde yaşayan ve muhtar azası olan Alpay Çömez (35), geçen hafta aracına aldığı 16 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz etti. Şantaj yoluyla başka tarihlerde de çocuğa tecavüz etmek isteyen Çömez, çocuğun buna karşı çıkmasıyla tehditlere başladı. Çocuğun, durumu ailesine anlatması üzerine ise aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çömez, adliyeye giderek ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yarım saat sonra Orta Mahalle’deki bir evde saklanan fail yakalayarak, Aydın E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.