Samanyolu Haber /Politika / Eski Ülkü Ocakları Başkanı, erkek çocuğa tecavüz suçlamasıyla tutuklandı /15 Aralık 2021 08:20

Eski Ülkü Ocakları Başkanı, erkek çocuğa tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir çocuğa tecavüz ettiği ileri sürülen eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çömez’in tutuklama kararı çıkması üzerine kaçtığı ancak 30 dakika sonra yakalandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İddiaya göre, Terziler Mahallesi’nde yaşayan ve muhtar azası olan Alpay Çömez (35), geçen hafta aracına aldığı 16 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz etti. Şantaj yoluyla başka tarihlerde de çocuğa tecavüz etmek isteyen Çömez, çocuğun buna karşı çıkmasıyla tehditlere başladı. Çocuğun, durumu ailesine anlatması üzerine ise aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çömez, adliyeye giderek ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yarım saat sonra Orta Mahalle’deki bir evde saklanan fail yakalayarak, Aydın E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Ülkü Ocakları Başkanı, erkek çocuğa tecavüz... Sonraki Haber >>

Çalmak kolay, saklamak zor…

Çalmak kolay, saklamak zor…

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:54:56