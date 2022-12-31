Samanyolu Haber /Gündem / Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi /31 Aralık 2022 18:27

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cenazesi, Bursa’da toprağa verildi. Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli’den henüz bir taziye mesajı gelmedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi


Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti: Bozkurt işaretiyle uğurlandı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş için cenaze töreni düzenlendi. Ateş’in cenazesine binlerce kişi katıldı.

2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü.

Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ateş'in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI GELMEDİ

Sinan Ateş’in hayatını kaybetmesi sonrası önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Ateş’in silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi sebebiyle MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Ülkü Ocakları’ndan bir mesaj gelmedi. Bahçeli son olarak yeni yıl mesajı yayınladı.

Bu arada MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, bugünkü manşetinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine yer vermedi


MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinin bugünkü manşetinde, silahlı saldırı sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e dair herhangi bir haber yer almadı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi... Sonraki Haber >>

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:46