Samanyolu Haber /Gündem / Eski vali böyle isyan etti: Sistem ölüme terk etti /22 Temmuz 2021 09:01

Eski vali böyle isyan etti: Sistem ölüme terk etti

Kırşehir'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ali İmran Kaplan ağrı kesici verilerek gönderildi. Durumu ağırlaşan Kaplan ameliyata alındı. Ankara'ya sevk edilmesine rağmen hastanelerin kabul etmemesi üzerine gecikmeli olarak sevki yapılan Kaplan, hayatını kaybetti. Çeşitli illerde Valilik yapan Ahmet Altıparmak'ın kuzeni olan Kaplan'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından sağlık sistemini eleştirdi...

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Çeşitli şehirde valilik yaptıktan sonra 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile de merkez valiliğine atanan Ahmet Altıparmak’ın kuzeni Ali İmran Kaplan, şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

İddialara göre ağrı kesici serum ve lağman verilerek gönderilen Kaplan, ağrıları geçmeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği tespit edilince hemen ameliyata alındı.

Midenin delinmesi üzerine dışkının kana karıştığı ortaya çıktı. Bunun içinde acil olarak Ankara’ya sevk edilmek istendi.

Ancak Ankara’daki hastaneler Kaplan’ın sevkini kabul etmedi. Eski Vali Altıparmak’ın devreye girerek Ankara ve Kırşehir valileriyle görüşerek kuzeninin sevkini geçte olsa yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Kaplan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

VALİ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Vali Ahmet Altıparmak sosyal medya hesabından sağlık sistemine isyan ederek, “Ülsere bağlı mide kanamasından hasta kaybedilir mi? Bu ülkede edilir! Ağrıdan kıvranan hastaya önce ağrı kesici, sonra lağman verip gönderen ilgisizlik ve karşı taraf kabul etmiyor diye ölüme terk eden sistem, daha 51'ndeki bir Yiğidi öldürdü! Ankara ve Kırşehir Valilerimizin özel çabasına, Kırşehir İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Daire Başkanının gayretlerine rağmen, muhatap hastanelerin kabul etmeden sevkin yapılamaması vahim hadiseyi yaşattı. Dilerim başka hastalarımız böyle üzücü bir olayı yaşamaz” ifadelerini kullandı.




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