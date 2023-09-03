Samanyolu Haber /Gündem / Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un denetimli serbestlik hakkına keyfi engelleme /03 Eylül 2023 17:09

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un denetimli serbestlik hakkına keyfi engelleme

Tutuklanan binlerce yargı mensubundan biri olan eski Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur’un denetimli serbestlik ve şartlı tahliye hakkı keyfi olarak engelleniyor.

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Şubat 2021’de Afyon T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği günden itibaren süreli baskı uygulanan ve gardiyanlar tarafından ölümle tehdit edildiği gündeme gelen eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un denetimli serbestlik hakkı da cezaevi gözlem kurulu tarafından keyfi olarak engelleniyor.

Birkaç gün önce Hüsamettin Uğur’u tutsak edildiği Afyon T Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uğur’un şartlı tahliyesinin engellediğini belirterek Keskin Cezaevi’nde kaldığı sırada darp edildikten sonra sürgün olarak Afyon Cezaevi’ne gönderildiğine dikkat çekmişti.

Uğur’u kızı aynı zamanda da avukatı olan kızı olan Nalan Dilara Uğur, Gergerlioğlu’nun babasıyla ilgili açıklama yaptığı videosunu alıntılayarak X (Twitter) hesabından paylaşımda bulundu.

Müvekkili Hüsamettin Uğur’un Mayıs ayında tahliye edilmesi gerekirken Afyon T Tipi Cezaevi’ndeki gözlem kurulunun keyfi olarak verdiği olumsuz rapor üzerine denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığını belirtti.

Avukat Nalan Dilara Uğur paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘‘Babam ve aynı zamanda müvekkilim Hüsamettin Uğur’un Mayıs ayında tahliye olması gerekiyordu. Cezaevi yönetiminin keyfine bırakılan iyi hal değerlendirme kararında 45 değilde 44.25 puan verildiği için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Hakimler ise adeta son söz cezaevinin diyerek Değerlendirme raporunu olduğu gibi kopyala yapıştır yaparak gerekçeye yazıyor, araştırma yükümlülüklerini yerine getirmiyor.’’


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