Samanyolu Haber /Gündem / Sınırın kapanması mültecilere engel olmadı /03 Eylül 2023 16:57

Sınırın kapanması mültecilere engel olmadı

Kanada, kara sınırını mülteci geçişlerini sınırlandırabilmek amacıyla kapattı. Ancak bu durum mültecilere engel olamadı ve Kanada'ya daha fazla mülteci geldi.

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Kanada, ABD'den ülkeye giriş yapan mülteci akınına durdurmak amacıyla ABD ile olan kara sınırını kapattı. Başta sınırı geçerken yakalanan mülteci sayısında azalma görüldü. Ancak beş ay sonra mülteci başvurusunda bulunanların sayısı düşüş yerine artış gösterdi. 


Mülteciler ile çalışan kişiler, birçok mültecinin artık hava yoluyla ülkeye girdiğini ve diğerlerinin ise sınırı gizlice geçip geri gönderilme korkusu olmadan sığınmacı başvurusu yapabilecekleri zamana kadar saklandıklarını söyledi. 

İnsan Hakları Programı direktör vekili Doçent Shauba Labman, yüzlerce kişinin yatacak yer bulamadığı için Toronto kentindeki sokaklarda uyumasına ilişkin "Temel gerçek şu ki, bir sınırı kapatmak korunma ihtiyacını çözmek için yarar sağlamaz. Sadece umutsuzluğu artırır" ifadesinde bulundu.
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