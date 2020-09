Esnafın eli kolu bağlandı

Bazı öğrenciler bu sürecin uzama ihtimaline karşı boşa kira vermemek için üniversitelerinin bulunduğu şehirdeki evlerini boşalttı. Öte yandan şehirlere bu yıl üniversite kazanan yeni öğrenciler de gelmeyince özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Edirne gibi öğrenci şehirinde evler boş kaldı, kiralar ise düşmeye başladı.







Odatv'nin aktardığına göre, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan,”İstanbul dışında bu durum piyasaları oldukça etkiledi. Özellikle öğrenci illeri olarak Eskişehir, Edirne ve Bursa’da genellikle öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 dairelerde arz fazlası söz konusu” diyor.





Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bu evlerde boşluk oranı artığı gibi kiralarda da gerilemelerin yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle yatırımcılar tarafından tercih edilen bu tür taşınmazlarda pandemi nedeni ile boşluk oranı gelirleri azaltacak. Bu durum sadece konut türü taşınmazlarda değil, yurt gibi yatırım yapılan diğer taşınmaz türlerinde de gelirlerin düşmesine neden olacaktır” ifadesini kullanıyor.





Hakan Akdoğan, boş kalan evlerin aidatlarının da mülk sahiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekerek, şunları söylüyor:





"Öğrencilerin evleri boşaltması piyasaya olumsuz yansıyor. Yatırımcılar bir gelir modeli olarak bu bölgelerden ev tutuyordu. Boşalan bu evlere şimdi kiracı bulmak zor olduğu gibi aidat giderleri de mülk sahiplerini zorluyor. Havuzlar, spor salonları, hamam, sauna gibi hizmetler kullanılmamasına rağmen aidatlara yansıtılıyor. Ev sahipleri en azından bunlara indirim yapılmasını talep ediyor."





Öte yandan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, ekonomik krizin her geçen biraz daha derinleştiğini, vatandaşın canının giderek daha fazla yanmaya başladığını belirtiyor.





Kendisi de 30 yıldır ticaretle uğraşan Sancar, “Gördüğüm tablo beni büyük korkuya sevk etti. Kentin her caddesi kiralık işyeri ilanlarıyla süslenmiş durumda, tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor” diyor ve ekliyor:





“Denizli’de 30 yıldır ticaretin içinde olan biri olarak gördüğüm bu tablo beni ürküttü. 2002 yılından daha büyük bir kriz ortamı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pandemi sürecine eşlik eden kötü yönetim Denizlinin her sokağında, her caddesinde kendini hissettiriyor. Kapısına kilit vuran esnaf sayısı her geçen gün artıyor.





Denizli caddelerinde gezdiğiniz zaman adım başı “kiralık işyeri” ilanlarına rastlıyorsunuz, bu Denizli gibi sanayi kentinde görülmemiş bir tablodur. 52 bin öğrencisi bulunan Pamukkale Üniversitesi’nin uzaktan eğitim verecek olması da esnafı çok kötü etkiledi. Esnaf vadesi gelen borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Hükümetin bir an önce esnafa yeni destek paketleri açıklaması gerekiyor.”