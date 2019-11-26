Esrarengiz bir ölüm daha!

NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen James Edward Steidel, İzmir'in Konak ilçesinde ikamet ettiği evde ölü bulundu.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu belirtilen James Edward Steidel'in (59) öldüğü 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin iki gün boyunca havlaması üzerine öldüğü anlaşıldı. Polis nezaretinde dairenin kapısı çilingirle açıldı.





Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





"KÖPEK CESEDİN BAŞINDAYDI"





DHA'nın haberine göre evde yapılan incelemelerde, Steidel'in evin salon kısmında hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. "Gaya" isimli köpeğin cesedin başından ayrılmadığı görüldü.





İhbar üzerine Steidel'in evine polis ekipleri geldi.





Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde ise, Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, Steidel'in evinde incelemelerde bulundu.





Steidel'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.





İSTANBUL'DA İKİ ESKİ İSTİHBARATÇI ÖLDÜ





Steidel'in 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi.





İki hafta önce İstanbul'da İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier evinin önünde ölü bulunmuştu.





15 Kasım'da yine İstanbul'da İran eski istihbarat elemanı Mesut Mevlevi ise sokak ortasında fail meçhul bir kişi tarafından 11 el ateş edilerek öldürülmüştü.