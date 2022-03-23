Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Et almak için kuyruğa giriyorlardı, biz de %48 zam yaptık' /23 Mart 2022 08:10

'Et almak için kuyruğa giriyorlardı, biz de %48 zam yaptık'

Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı ette satış fiyatına yüzde 48 oranında zam yaparak kırmızı ette yaşanan kuyrukları azaltmayı hedeflediği ortaya çıktı.

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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı neden yaptıklarına ilişkin açıklama yaparken “Piyasadan daha ucuza et satıyoruz. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” dedi.

Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ete fahiş zam

Dünya Gazetesi‘nden Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Uzun’un açıklaması  şöyle:

“Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. Ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.”
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