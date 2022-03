'Et almak için kuyruğa giriyorlardı, biz de %48 zam yaptık'

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.



Öte yandan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı neden yaptıklarına ilişkin açıklama yaparken “Piyasadan daha ucuza et satıyoruz. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” dedi.



Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ete fahiş zam



Dünya Gazetesi‘nden Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Uzun’un açıklaması şöyle:



“Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. Ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.”