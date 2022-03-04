Ethem Sancak, Rus kanalında damatın SİHA'larını eleştirdi: Böyle kullanılacağını bilmiyorduk

Genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi’nden bir heyetle ile Rusya’ya giden yandaş iş insanı Ethem Sancak, Rus TV kanalı RBK’ya konuştu.







Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Rus TV kanalına verdiği röportajda “NATO üyeliği Türkiye’nin geçmişten gelen ayıbıdır. Bütün liderlerimizi darbelerle indirdiler” ifadelerini kullandı.





Sancak şöyle konuştu: “Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO’dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016’da darbeye kalkışan da NATO’dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski’nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova’dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz”





”SİHA’LARI SATARKEN BÖYLE KULLANILACAĞINI BİLMİYORDUK”





Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekâtını savunan Ethem Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin, “Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” dedi.



