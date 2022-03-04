Taraf gazetesi davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Altan'a 3 yıl hapis cezası

Taraf gazetesinin eski çalışanlarından tutuklu sanık Mehmet Baransu ve tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında karar çıktı.





Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.





Baransu hakkında, ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ve vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi’ suçundan ise beraat kararı verildi.





Mahkeme, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan indirim uygulayarak, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.