Zelenskiy: Şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı televizyondan yayınlanan konuşmasında doğrudan Rus halkına seslenerek, Zaporijya nükleer güç santraline yönelik saldırının ve santrale Rus güçleri tarafından el konulmasının protesto edilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Rus halkı, size seslenmek istiyorum: Bu nasıl mümkün oluyor? 1986 yılında Çernobil felaketine karşı birlikte mücadele etmiştik" şeklinde konuştu.







Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısını yineleyen Zelenskiy, sadece uçuşa yasak bölgenin Rus ordusunun nükleer tesisleri bombalamasını engelleyebileceğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın kasten alt yapıyı ve yerleşim yerlerini bombaladığını öne sürdü.