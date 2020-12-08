Samanyolu Haber /Dünya / Etiyopya, BM ekibine ateş açıldığını kabul etti /08 Aralık 2020 20:16

Etiyopya, BM ekibine ateş açıldığını kabul etti

Etiyopya'da hükümet, silahlı kuvvetlerin Tigray eyaletinde bir mülteci kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler ekibine ateş açtığını kabul etti.

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Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) elinde bulunan Tigray eyaletinin ele geçirildiğini ve eyalet başkenti Mekelle’de sivil halkın zarar görmediğini duyurdu.

Etiyopya hükümeti, eyalette bulunan bir mülteci kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler ekibine, silahlı kuvvetler tarafından ateş açıldığı iddiaları yalanlanmıştı.

Etiyopya hükümeti, BM ekibine ateş açıldığını kabul etti. Uluslararası Af Örgütü cuma günü Etiyopya’nın Tigray bölgesine 9-10 Kasım günleri yaptığı askeri operasyonda yüzlerce sivilin öldürüldüğünü, çoğunun da yakın mesafeden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini rapor etmişti.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, geçen yıl dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisi’ne (PP) katılmama kararı almıştı. 
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