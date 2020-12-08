Yunanistan'dan göçmen suçlaması

Atina, Ankara'yı sınır kontrolünü gevşeterek Yunanistan'a çok sayıda mültecinin geçişini kolaylaşttırma suçlaması yöneltirken, Ankara da, Yunan makamlarını açık sulardaki mülteci taşıyan bot ve gemileri Türkiye kıyılarına itmekle itham ediyor.







Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye'yi Somalili göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerini kolaylaştırmakla suçladı.Mitarakis, Türkiye'nin Somalili göçmenlere Yunan adalarına geçebilmeleri için vize kolaylığı tanıdığını savundu.





"Somali'de Türk makamların, Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Türkiye'ye göçü teşvik ettiğini anlıyoruz" diyen Mitarakis, "Mogadişu'daki bir Türk irtibat bürosu, Somali'de Türkiye'nin fonladığı kurumlar tarafından sağlanan sertifika ve belgelerle vize alınmasını kolaylaştırıyor. Anladığımız kadarıyla 300'e yakın kişi bu şekilde Türkiye'ye gitti" dedi ve ekledi:





"Bu insanlar, aslında yasa dışı bir şekilde Avrupa'ya geçmek amacıyla Türkiye'ye yasal olarak gidiyorlar. Somalililer İstanbul'a vardıklarında, kamyonetlerle kentin belirli yerlerine götürülüyor ve Türkiye'nin batı kıyılarına taşınmaları ayarlanana kadar orada kalıyorlar.





Bu insanların Türkiye'de tehlike altında olmadıkları ortada, bu nedenle, eğer uygunsa onlara orada sığınma hakkı verilmesi gerekiyor. Türkiye kasıtlı olarak vize sağlayarak bu göçmenlerin gelişini kolaylaştırıyor gibi görünüyor ki bu da endişe verici."